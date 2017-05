Nuovo negozio NAU! a Malpensa

varie

NAU! apre un nuovo punto vendita nello scalo internazionale di Milano Malpensa, presso il Terminal 1-Area A, uno dei più importanti aeroporti italiani, caratterizzato da un’ampia offerta di negozi e servizi, capaci di trasformare ogni partenza in un’occasione per gli acquisti più esclusivi. Una location d’eccezione, a pochi passi dall’Headquarter di Castiglione Olona, ideale per celebrare i traguardi del quarantunesimo store in Lombardia e del terzo punto vendita all’interno di Milano Malpensa.

In viaggio verso mete esotiche e terre soleggiate, ma in valigia mancano proprio gli occhiali? Nessun problema, con NAU! trovi l’accessorio moda più adatto a te in pochi minuti, grazie all’ampia selezione di occhiali per uomo, donna e bambino, con nuove collezioni in edizione limitata ogni trenta giorni.

Lo store è in perfetto stile NAU! e allieta l’attesa verso la sospirata vacanza: fresco e confortevole, grazie all’utilizzo di materiali ecofriendly e ad un design colorato ed essenziale. Ad accogliere i clienti un team preparato, pronto a trasformare ogni arrivo e partenza in un’occasione per l’acquisto più esclusivo: un accessorio fashion, da mettere in valigia ed abbinare al proprio look quotidiano giocando con forme e colori sempre diversi.

All’interno del negozio non c’è che l’imbarazzo della scelta: occhiali da sole per uomo, donna e bambino fanno bella mostra di sé sui display, pronti da provare in tutta libertà per animare le attese dei viaggiatori.

Uscire a mani vuote è praticamente impossibile perché i modelli sono davvero tanti e spesso proposti in diverse varianti di colore. Non va dimenticato infine che NAU! introduce nuove collezioni ogni trenta giorni sempre in edizione limitata: ogni acquisto, dunque, regala la soddisfazione di entrare in possesso di un oggetto pressoché unico, caratteristica non da poco per chi ama distinguersi con dettagli esclusivi.

Con la nuova apertura, che va ad aggiungersi agli store presenti presso gli scali di Bari, Torino, Milano Malpensa T2, Milano Linate, Orio al Serio e Palermo, prosegue la tradizione di successo di NAU! all’interno dei principali aeroporti italiani.