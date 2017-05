Open day del centro diurno integrato alla Fondazione Molina

varie fondazione molina

Sabato 13 maggio dalle ore 9.30 alle ore 13.00 la Fondazione Molina Onlus di Varese apre le porte a tutti coloro interessati a conoscere il Centro Diurno Integrato.

Sarà possibile visitare la struttura interna, il giardino protetto Alzheimer e conoscere alcuni dei progetti e dei laboratori allestiti, per questa occasione, dagli operatori della Fondazione. Durante la mattinata, inoltre, un’equipe di professionisti sarà a disposizione per approfondire i percorsi di assistenza e le modalità per accedere al servizio.

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Accoglienza da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 16.30 – riferimenti: 0332 207438/447 – Indirizzo email: accoglienza@fondazionemolina.it .