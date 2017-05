Orago festeggia un altro titolo regionale

Foto varie di pallavolo

Il Gruppo Immobiliare Varese Orago/Visette può festeggiare ancora. La formazione under 16 femminile si aggiudica per la quinta volta consecutiva il campionato regionale, battendo 3-0 il Polar Volley Busnago.

Il canovaccio della partita (disputata a Piancogno, nel Bresciano) è un monologo interpretato da Orago, che si aggiudica i tre set senza dover faticare troppo (25-15, 25-19, 25-18). Le ragazze di Busnago provano ad impensierire, nel secondo e nel terzo set, la squadra “penta campione” ma il gap è davvero troppo ampio da colmare. Orago si porta a casa anche il premio individuale con Sophie Andrea Blasi, cui è andato il riconoscimento per la miglior giocatrice delle finali.

Soddisfazione anche per l’UYBA Under 16, che si guadagna il terzo posto piegando nella finalina la Foppapedretti Bergamo 3-1. La Futura controlla agevolmente il primo set (25-18), il secondo (25-14) e il quarto (25-10), arrendendosi solo nel terzo (24-26). Con questi due successi Orago e UYBA staccano il pass per le finali nazionali di Matera, in programma dal 30 maggio al 4 giugno.

Per quanto riguarda la categoria under 16 maschile è il Vero Volley BPM a vincere il titolo, sconfiggendo 3-1 la One Team Volley Azzano al Palazzetto dello Sport di Segrate.