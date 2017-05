Ospedale di Angera: “La politica mantenga le promesse”

molte donne ma anche papà in difesa del punto nascita dell'ondoli

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la grande mobilitazione che ha visto coinvolti tantissimi cittadini e mamme per difendere il Punto Nascite e la Pediatria del nostro Ospedale cittadino , altre situazioni attendono di essere affrontate positivamente .

Nei momenti più bui in cui il nostro Ospedale rischiava di perdere per sempre due importanti reparti la politica e la dirigenza sanitaria si erano spese per garantire fino ad un 1.000.000 € in investimenti sanitari per il Carlo Ondoli di Angera. In particolare si parlava di garantire per Angera una nuova unità di urologia e di potenziare altri ambulatori medici .

Queste scelte erano contemplate nelle dichiarazioni nello scorso mese di Agosto e nell’incontro che questo Comitato ebbe con la Direzione Generale della ASST Valle Olona lo scorso dicembre.

Gli investimenti promessi e le proposte sanitarie erano pienamente condivisibili in quanto andavano nella direzione auspicata di rimettere al centro il nostro Ospedale cittadino. Ma i fatti dove sono ? Ciò che sta accadendo all’ospedale di Gallarate, cui il nostro nosocomio è legato a doppio filo, non è certo di buon auspicio .

Questo Comitato pretende dalla politica e dalla dirigenza sanitaria innanzitutto che gli attuali standard garantiti dal nostro Ospedale cittadino non vengano meno sia in termini di prestazioni che in termini di personale e che dalle parole si passi alla pratica attuativa .

Non vorremmo che quella guerra tra i poveri che avevamo palesato poco tempo fa riemerga in tutta la sua gravità e che si prenda spunto ipotetica, avveniristica realizzazione del nuovo Ospedale unico Gallarate – Busto per impedire qualsiasi spesa o scelta per altri Ospedali della nostra Provincia.

Il Comitato Spontaneo Permanente Ospedale di Angera