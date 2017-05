Ospedale di Cuasso: il futuro ancora incerto

ospedale cuasso apertura

Nuovo incontro del Comitato per la difesa dell’ospedale di Cuasso. La riunione avverrà mercoledì prossimo 10 maggio presso il centro socio ricreativo di Porto Ceresio in piazza Bossi. Gli organizzatori vogliono fare il punto anche alla luce del nuovo stanziamento per gli ospedali lombardi e che non riporta alcun intervento per il presidio della Valceresio.

In attesa di conoscere il progetto di sviluppo socio sanitario presentato lo scorso anno dalla Comunità montana del Piambello, si vuole individuare una strategia efficace che rimetta al centro il futuro del plesso.

Intanto l’ASST Sette Laghi ha pubblicato una delibera per individuare medici disposti a svolgere le guardie notturne: si cercano tre figure che, con incarico libero professionale, garantiscano dalle 9 alle 12 presenze notturne per un totale di 1728 euro. Per finanziare questo servizio sono stati previsti 129.600 euro da suddividersi tra questo e il prossimo anno.