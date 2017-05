Osteoporosi e artrosi, come difendersi?

colonna vertebrale osteoporosi

La vita non è proprio dolce per chi soffre di osteoporosi e artrosi e allora è un bene saperne di più su queste patologie che affliggono non poche persone. E sono ben note – in particolare l’artrosi – agli abitanti delle zone dei laghi.

L’essere accompagnati sino alla vecchiaia da una serie di disturbi, a volte pesanti, può essere un tributo a un ambiente affascinante ma non privo di insidie.Lo ha confermato a tutti questa pazza Primavera.

Su osteoporosi e artrosi e come difendersi al meglio lo potremo sapere lunedì 15 maggio alle 18 presso “La Dolce Vita”, accogliente locale di piazza Battistero, a Varese, dietro san Vittore, dove la dottoressa Sara Barbieri, dirigente dell’ospedale di Gallarate intratterrà i presenti.

Si tratterà di coloro che avranno accolto l’invito del gruppo di azione culturale che ha in Irene Affede Di Paola un riferimento noto e caro a Varese per intelligenza e serietà.

L’esperienza della relatrice è garanzia per un incontro che vuole essere un servizio di grande utilità ai cittadini. L’ingresso è libero.