Ottanta giovani velisti in gara sull’Alto Verbano

Si è svolta ieri – domenica 14 maggio – la prima edizione del Trofeo Giovani Velisti 2017 durante il Secondo Meeting Zonale organizzato dall’Associazione Velica Alto Verbano (AVAV) e dalla Federazione Italiana Vela.

La regata della classe Optimist ha visto gareggiare circa ottanta giovani velisti di età compresa tra i 9 e i 14 anni provenienti da Lombardia, Piemonte e Canton Ticino. La gara ha toccato le località di Luino, Germignaga e Maccagno con Pino e Veddasca.

«È la prima volta che la regata per giovani velisti viene lanciata a Luino e l’auspicio è quello di farla diventare un appuntamento fisso – ha commentato il presidente dell’Avav Giovanni Moroni – Sono soddisfatto del risultato ottenuto e ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato e sostenuto. Inoltre abbiamo fatto partire una collaborazione con il liceo linguistico “Claudio Varalli” di Milano con il coinvolgimento di due ragazze per l’alternanza scuola-lavoro».

Nella categoria Juniores il successo è stato del tredicenne svizzero Ludovico Cornaro del Circolo Velico Lago di Lugano, seguito in seconda e terza posizione rispettivamente da Chiara e Benedetta Soldarelli del Centro Vela Alto Lario. Per la categoria Cadetti la vittoria è di Alessandro Bossi, 9 anni, del Centro Vela Dervio. Seconda posizione per Matilda Lo Pinto della Lega Navale Mandello del Lario e terzo posto per Francesco Castelli della Lega Navale Milano.