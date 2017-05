Overdose di eroina in albergo, 46enne in coma all’ospedale

hashish cocaina eroina marijuana

Avevano scelto un alberghetto di viale Belforte per iniettarsi in vena l’eroina acquistata in uno dei tanti boschi infestati dagli spacciatori che ci sono in provincia di Varese (nei quali è tornata anche la temutissima droga che ha falciato un’intera generazione tra gli anni ’80 e ’90) ma per uno dei due il “viaggio temporaneo” stava per tramutarsi in un viaggio di sola andata.

Attorno all’una della notte scorsa, infatti, un 46enne è finito in coma a causa di un’overdose. L’allarme è stato lanciato, probabilmente, dal compagno di stanza, un 38enne anche lui sotto effetto di stupefacenti ma in condizioni meno gravi. I due sono stati trasportati all’ospedale di circolo. Sul posto si è recata anche la Volante della Polizia.