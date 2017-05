Palio di Legnano, Legnarello fa festa fino a tarda notte

La notte di Legnarello è stata dolcissima. La contrada giallo-rossa ha vinto, per la seconda volta negli ultimi tre anni, il suo undicesimo Palio di Legnano dopo la discussa vittoria del 2015 al fotofinish con Sant’Amborgio. Questa volta non c’è stata storia: Tittia (al secolo Giovanni Atzeni alla terza vittoria a Legnano) ha tagliato il traguardo con quasi un cavallo di vantaggio dal fantino di San Martino che è stato l’unico in grado di potersela giocare. Immagini del Palio di Legnano 2017 vinto da Legnarello

Galleria fotografica Legnarello vince il Palio di Legnano 2017 4 di 17

Un migliaio di contradaioli si sono portati via il crocione di Ariberto dal Carroccio e lo hanno portato per le strade della città fino alla chiesa di contrada. Come ogni anno non è stato risparmiato il rito del monumento dedicato al condottiero simbolo di Legnano, il cui capo è stato coperto coi colori della contrada vincitrice.