Pallacanestro Varese: Jemoli, Diamante e Bulleri saranno gli assistenti di Caja

La Pallacanestro Varese ha ufficializzato oggi, venerdì 26 maggio, lo staff tecnico che affiancherà coach Attilio Caja per la prossima stagione. Se Matteo Jemoli e Raimondo Diamante erano opzioni già confermate, Massimo Bulleri è invece una bella sorpresa.

Dopo aver dato l’addio al campo, il “Bullo” ha così deciso di cedere alla corte della società biancorossa mettendosi a disposizione di coach Caja.

Questo il comunicato del club:

La Pallacanestro Openjobmetis Varese comunica di aver completato lo staff tecnico della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva con la nomina di Matteo Jemoli, Raimondo Diamante e Massimo Bulleri.

Jemoli, Diamante e Bulleri siederanno sulla panchina biancorossa a fianco di coach Attilio Caja in qualità di assistenti. Caja e i tecnici lavoreranno a stretto contatto con il preparatore atletico Marco Armenise che viene così riconfermato in biancorosso per la decima stagione consecutiva.