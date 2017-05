Passa il Giro d’Italia, le vie interessate

La maglia rosa passa a Cazzago Brabbia (foto di Elisa Montagna)

Domenica 21 maggio 2017 la quindicesima tappa del 100° Giro d’Italia transiterà da Castellanza. La tappa – che prenderà il via da Valdengo (in provincia di Biella) per terminare a Bergamo – attraverserà la città di Busto Arsizio e transiterà in territorio di Castellanza per raggiungere Rescaldina.

Pertanto dalle ore 11,30 sino al passaggio del veicolo riportante la dicitura “fine corsa” (presumibilmente attorno alle ore 13,45), è vietato a tutti i veicoli circolare sulla carreggiata di viale Borri, via don Minzoni e via Saronno.

E’ inoltre istituito il divieto di sosta, con conseguente rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli, nella via Saronno dalle ore 09.00 e fino alle ore 14.30, nel tratto compreso dall’intersezione con la via Milano e fino al confine con il Comune di Legnano, su ambo i lati della strada e delle aree esterne alla carreggiata.