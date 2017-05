Patrocinio dell’Università dell’Insubria al Varese Pride

Varese Pride, le immagini 3

Anche quest’anno l’Università degli Studi dell’Insubria ha concesso il patrocinio e il Sigillo d’Ateneo al Varese Pride, nello specifico alla parata e agli eventi della Pride Week. Lo ha stabilito il Senato Accademico.

Il Varese Pride avrà luogo il 17 giugno per le vie del centro di Varese e ha ricevuto il patrocinio di diverse istituzioni: il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano, l’Ambasciata dei Paesi Bassi in Italia, Provincia di Varese, Ambasciata del Canada in Italia e la collaborazione del Comune di Varese.

La Varese Pride Week, invece, sarà dal 10 al 16 giugno con la maggior parte degli eventi che si svolgeranno nella città giardino e un convegno che avrà luogo a Busto Arsizio: il dettaglio degli eventi è disponibile sul sito varesepride.it/prideweek.

“Siamo felici della scelta dell’Ateneo di sostenere per il secondo anno di fila il nostro evento di celebrazione e rispetto delle diversità” – commenta Giovanni Boschini, presidente del Comitato Territoriale Arcigay delle Province di Varese e Como – “L’università, dal nostro punto di vista. è da sempre vicina alle persone LGBTI*. L’impegno verso l’abbattimento di tutte le discriminazioni è concreto”.