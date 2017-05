Pedone investito in via Torino a Gallarate

Le foto di Malnate

Un pedone è stato investito a Gallarate, in via Torino, all’altezza dell’intersezione con via Forze Armate, la “tangenzialina” a doppia carreggiata.

(foto d’archivio)

È successo alle 11.30 di oggi, lunedì 15 maggio. È stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale di Gallarate: non ha riportato ferite gravi.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.