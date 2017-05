Pellicini: “Da Agostinelli parole inaccettabili”

Andrea Pellicini confermato sindaco di Luino

“Le parole del Consigliere Agostinelli sono gravi e meritano risposte nelle sedi competenti. Adombrare che non si accolgano le sue richieste per proteggere qualcuno di noto in città costituisce un’illazione inaccettabile.

Quanto alle sue considerazioni sulle divisioni nella maggioranza, può capitare, tra tredici persone, di avere opinioni diverse su alcuni temi.

È fisiologico. A lui, che è solo, è addirittura capitato di transitare, con assoluta naturalezza, dalla Lega Padana alla Destra Nazionale. Non siamo quindi gli unici a inciampare in qualche contraddizione“.

Così il sindaco di Luino Andrea Pellicini in risposta al comunicato stampa inviato dal consigliere comunale Pietro Agostinelli.