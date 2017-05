Per Elena Piantanida arrivano i big

Elena Piantanida

A Ferno arrivano i big del centrodestra, schierati per Elena Piantanida, la candidata sostenuta da Lega, Forza Italia e Udc (oltre che dal locale gruppo Ferno Viva).

Se per sostenere la corsa di Gesualdi è arrivata settimana scorsa Viviana Beccalossi – assessore di Fratelli d’Italia nella giunta lombarda di Maroni – , ora per Piantanida per Ferno’ interverranno big regionali e provinciali del centrodestra: l’ex ministro e coordinatrice azzurra Maria Stella Gelmini, insieme con gli esponenti provinciali, l’eurodeputato Lara Comi, i consiglieri regionali Luca Marsico e Giampiero Reguzzoni. Negli interventi della serata si aggiungerà anche il commissario cittadino di Forza Italia Albino Montani.

L’appuntamento è per lunedì 29 maggio, nella sala consiliare del Comune di Ferno, Via Roma n.51, alle ore 20.00. Elena Piantandia presenterà anche la squadra e il programma.

Pinatanida proseguirà poi con una serie di altri appuntamenti: il 5 giugno a San Macario (piazza Luciani), l’8 giugno con apericena in piazza San Martino, il 9 con un’altra serata di presentazione con ospiti in sala consiliare, alla vigilia del voto.