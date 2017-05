Per Openjobmetis un inizio d’anno sopra le aspettative

rosario rasizza

Per Openjobmetis, agenzia per il lavoro quotata nel segmento Star di Borsa italiana, il primo trimestre del 2017 è stato più che positivo. Il resoconto intermedio di gestione approvato dal cda rivela che la società è in crescita in tutti gli indicatori economici: i ricavi pari a 130,1 milioni fanno segnare un + 33,6%, rispetto allo stesso periodo del 2016, l’Ebitda, indicatore della redditività aziendale, si attesta a 4,1 milioni di euro (+59,7%), mentre l‘utile è pari a 2,3 milioni di euro contro un milione di euro del 2016 (+ 120,9%). Scende anche l’indebitamento netto da 40,8milioni del 2016 a 35,3 milioni del primo trimestre 2017.

«Il 2017 si apre con un primo trimestre sopra le aspettative, e con un miglioramento di tutti gli indicatori economici – commenta l’amministratore delegato Rosario Rasizza -. Questo trend positivo, iniziato nel corso dell’ultimo trimestre 2016, oltre a riflettere il positivo andamento del mercato della somministrazione in Italia, è sicuramente frutto di una strategia, che, oltre alla crescita nei settori tradizionali e consolidati, ha previsto l’esplorazione di nuovi ambiti come quello navale e dell’agricoltura. Le nuove divisioni e nuovi servizi che coniugheranno digitale e mondo del lavoro sono la sfida futura».