parco lungolago luino giugno 2011

Sabato pomeriggio 27 maggio 2017 il CAI Luino con il patrocinio del Comune di Luino propone una passeggiata culturale accompagnata dall’ing. Pierangelo Frigerio, noto storico luinese, che così descrive l’itinerario: “Percorrendo il Viale del Carmine l’antica via alberata che dal ponte sulla Tresa portava sino al ponte sulla Luina, porta d’accesso al borgo medievale, poi trasformata nel viale dei platani è sempre rimasta nel cuore dei luinesi come il “viale del Carmine”.

Nel breve tragitto dalla chiesa di San Giuseppe al Santuario della Madonna del Carmine, dal Kursaal-Verbania alla Beccaccia-Simplon, dal monumento dell’Eroe alla Rotonda, il Rondò della stazione ci accompagnano memorie di battelli, ferrovie e vele sul lago, si ridestano echi di battaglie e di festini della belle époque, salmodie dei chiostri e fervore di confraternite, vigneti, immagini di vigne e di gelsi sulle isole, scene di romanzo e parole di poesia nel vento.”

Tempo escursione h.2.30 – percorso urbano, pianeggiante, senza difficoltà di circa km.1.00

Adesione libera e gratuita

Programma

Ore 15.00 ritrovo sotto il grande faggio del Verbania, allo sbocco della Luina in p.za Garibaldi

Avvertenza: ogni partecipante alla gita è responsabile della propria incolumità

In caso di meteo avverso la passeggiata si farà ridotta con l’ombrello aperto

Informazioni:

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail cailuino@cailuino.

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mailiatluino@provincia.va.it