Perde il controllo dell’auto e si trova a cavallo del guardrail

Arcisate - auto sul guardrail

(foto dalla pagina Facebook “Sei di Arcisate se…”)

Curioso incidente oggi sulla nuova tangenziale che da Induno Olona arriva a Bisuschio, per fortuna senza conseguenze per la persona a bordo.

L’incidente è avvenuto oggi nel primo pomeriggio, in territorio di Arcisate.

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna alla guida della sua Toyota ha perso il controllo dell’auto, è letteralmente salita “a cavallo” del guardrail e si è fermata solo dopo alcuni metri, incastrandosi tra i guardrail stesso e la spalla del ponte.

Per rimuovere il veicolo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre la Polizia locale ha regolato il traffico, anche quello dei molti curiosi che rallentavano per guardare (e fotografare) la singolare posizione della Toyota.