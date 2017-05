Pesi Piuma, missione compiuta: un veicolo disabili per la croce rossa

Un impegno nato in una cena di gala “informale” di un anno fa a Varese, e concretizzato in una bella domenica di sole a Volandia: «Pesipiuma è nato come un gruppo di amici imprenditori che si è riunito sotto il “cappello” associazione per poter operare e valorizzare il territorio sotto molteplici aspett: dall’essere utili alla società del varesotto, come in questo caso, alla condivisione dell’imprenditorialità giovanile delle aziende del territorio, dallo stimolare il contatto tra scuola e lavoro, all’incentivare la formazione delle nuove generazioni di imprenditori – spiegano sulla pagina facebook dell’associazione – Questa donazione, di cui siamo molto felici ed orgogliosi, è stata la nostra prima azione concreta. Un sentito ringraziamento va a CRI, che ci ha dato la possibilità di renderci utili. Un grazie va al presidente Mirto Crosta ed a Nicola Cosma, per averci guidati e supportati in tutti questi mesi. Un ringraziamento speciale va a Michele Sanguine che, come anticipava Nicola, ha acceso la scintilla sulla necessità di avere un servizio CRI per il trasporto disabili sul territorio. Ma, ovviamente, tutto ciò è stato possibile grazie alla partecipazione di tutti coloro che ci hanno aiutato in questo anno di “lavoro”: dalle associazioni imprenditoriali del territorio»