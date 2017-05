Peter Gomez al Castello per il nuovo mensile “FQ Millenium”

Personaggi, luoghi ed eventi di Castiglione

“Trenta secondi? No, trenta giorni. Riprenditi il tempo per informarti davvero”. Questo il claim della campagna di lancio di FQ MillenniuM, il nuovo mensile diretto da Peter Gomez che l’Editoriale Il Fatto SPA distribuisce in edicola da sabato 6 maggio. Il mensile è dedicato all’approfondimento attraverso le inchieste di una squadra d’eccezione e reportage esclusivi: dal viaggio in Albania, il nuovo narco-Stato del Mediterraneo, alla cocaina trovata nei bagni del Parlamento fino alle analisi delle droghe leggere comprate nelle piazze italiane. Non manca il pop, per delineare il mondo e il suo contorno, con foto d’autore e articoli di grandi scrittori.

Giovedì 18 maggio alle 21 Peter Gomez, assieme ad alcuni degli autori del primo numero del mensile, sarà al centro congressi Castello di Monteruzzo di Castiglione Olona per incontrare i lettori e rispondere alle loro domande. «Sarà l’occasione per raccontare la genesi di un progetto “folle e rivoluzionario” che vede un’azienda editoriale investire su un prodotto cartaceo nel momento in cui il mercato sembra andare in una direzione opposta – raccontano gli organizzatori -. Gomez parlerà dei temi trattati nel primo numero del mensile, racconterà i retroscena e le curiosità che stanno dietro alla genesi di un prodotto editoriale pensato per durare nel tempo, per essere consumato con lentezza, per fare da contraltare ad un’informazione spesso troppo veloce per essere compresa a fondo.