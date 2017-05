Piano per piano: cosa ospita il Michelangelo

« I tempi e i costi di realizzazione sono stati rispettati e l’Ospedale è pronto per accogliere donne, mamme e bambini, migliorando in modo significativo la qualità dell’assistenza per le patologie pediatriche, ginecologiche e ostetriche». Così Callisto Bravi il Direttore generale dell’ASST dei Sette Laghi ha aperto la cerimonia di inaugurazione del nuovo padiglione Michelangelo.

Nel dettaglio, la nuova struttura vedrà l’incremento di 72 letti complessivi di cui 63 di degenza ordinaria e 9 di Day Hospital e Day Surgery, pari ad un aumento del 55% in particolare in area pediatrica e neonatologica. A questi vanno aggiunti ulteriori 10 posti tecnici di BIC, MAC e di OBI.

Fondamentale anche la crescita dei posti in ginecologia (aumento di 14 posti ordinari) per poter ulteriormente ampliare l’attività relativa alla cura della donna e delle patologie ginecologiche. L’attività chirurgica ginecologica dell’Ospedale viene considerata tra le prime in Italia per numerosità degli interventi e la tecnica utilizzata: il 98% degli interventi vengono infatti eseguiti in laparoscopia contro una media nazionale del 20%.

La creazione del reparto di degenza per la Neuropsichiatria Infantile dà vita alla quarta struttura di degenza neuropsichiatrica infantile presente in Lombardia.

La chirurgia pediatrica, già presente con alcune specialistiche (urologia, ortopedia, otorinolaringoiatria e neurochirurgia pediatrica), potrà svilupparsi ulteriormente, trovando adeguati spazi ambulatoriali, di ricovero e di sale operatorie dove lavorerà un’equipe di specialisti multidisciplinare 24 ore su 24.

Nei cinque piani, più due interrati, troveranno posto:

piano -1 pronto soccorso pediatrico e diagnostica per immagini

piano 0 degenza della neuropsichiatria infantile di 12 letti

piano 1 Quartiere operatorio e sei posti letto di terapia intensiva

piano 2 piano tecnico

piano 3 degenza ginecologica con 39 posti letto

piano 4 neonatologia e terapia intensiva neonatale 8 20 culle di neonatologia e 10 culle di TIN

piano 5 degenza pediatrica con 33 posti letto