Piazza Santa Maria, parte la pedonalizzazione (temporanea)

In occasione del 500° anniversario del Santuario di Santa Maria e in considerazione dei numerosi eventi celebrativi in programma sia in piazza che in santuario, da mercoledì 3 maggio e fino al 15 maggio saranno introdotte alcune variazioni all’assetto viabilistico dell’area della piazza.

Con queste modifiche gran parte di piazza santa Maria sarà resa pedonale e più accogliente per il grande afflusso di persone previsto agli eventi organizzati da Comune e Parrocchia per il 500esimo.

Le modifiche principali sono due: Prima di tutto le auto provenienti da via Cavallotti dovranno obbligatoriamente svoltare a destra verso via Bramante. Inoltre cambieranno i sensi unici in via XXII Marzo e nel primo tratto di via Matteotti. Ecco la planimetria delle principali modifiche (per vederla meglio clicca qui):

Il Comando di Polizia Locale resta a disposizione per chiarimenti e confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’intervento. Può essere contattato al Numero Verde 800098713