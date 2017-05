Picasso e il suo tempo

picasso

Secondo appuntamento per il ciclo di Conferenze di Storia dell’Arte Contemporanea martedì 9 maggio alle ore 18.30 a Palazzo Leone da Perego.

Pablo Picasso sarà il protagonista della lezione di Emma Zanella, Museologa e Storica dell’arte, direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Gallarate e del Museo MA*GA.

Le conferenze del corso sono su prenotazione e si attiveranno con un minimo di 10 partecipanti.

Orario: inizio conferenze ore 18.30. Ogni lezione ha una durata di un’ora circa.

Costi: € 7 a lezione

Per prenotazioni: mail didatticaleonedaperego@museomaga.it – tel. 0331.706011

Informazioni: Museo MA*GA www.museomaga.it

Per maggiori informazioni ed il programma completo delle conferenze rimando al link sotto riportato:

http://cultura.legnano.org/portale/57/122/8617/