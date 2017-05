Picnic sull’erba e visita in villa

Tempo libero generica

Una giornata da passare in famiglia all’insegna del relax e del divertimento. Visite guidate alla Villa, al giardino e all’antico roseto si alterneranno durante tutta la giornata, mentre per i bambini divertenti laboratori creativi saranno proposti per stimolarne la curiosità e la fantasia. Sarà possibile portare da casa il proprio cestino picnic oppure prenotarlo al Ristorante La Cucina di Casa (Adulti 20 euro, Bambini 10), Tel. 3485117534.

L’appuntamento è per venerdì 2 giugno, a Villa Della Porta Bozzolo. In occasione delle più classiche gite fuori porta, il giardino della splendida Villa Della Porta Bozzolo si propone come luogo ideale per ospitare il classico pic-nic, offrendo anche attività di intrattenimento per tutta la famiglia. Inoltre, si potranno effettuare visite guidate alle suggestive sale affrescate della Villa.

Durante la giornata, i visitatori partecipare a laboratori ludico-didattici per grandi e piccini, sul tema della libertà e che si svolgeranno in tre turni: 11.30, 14.30 e 16.30. Dalle 10 alle 18.

Iscritti FAI: € 3,00

Intero: € 8,50

Ridotto (bambini 4-14 anni): € 5,00

Famiglia (2 adulti + 2 bambini 4-14 anni): € 20.