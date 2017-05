Piede d’Oro: Bianco e Quadrelli, novità sul podio

La nona tappa del Piede d’Oro ha visto il successo di due atleti che per la prima volta in questa stagione sono saliti sul gradino più alto del podio: Stefano Bianco e Fiammetta Rosalba Quadrelli.

Sul tracciato della 33a Camminata Cuvegliese, il migliore è stato Bianco, il portacolori dell’Atletica Casorate che ha chiuso in 37’05” e ha preceduto di oltre 1′ due nomi noti ai tifosi del Piede d’Oro, Paolo Proserpio (Valetudo) e Giuseppe Bollini (Circuito Running). Ai piedi del podio invece si sono piazzati Marco Tiozzo (Whirlpool) e Salah Argoub (Gavirate).

In campo femminile, dicevamo, successo per Fiammetta Quadrelli: la varesina, portacolori dell’Arcisate, è giunta al 64° posto assoluto in 49″10 e ha vinto la prova “in rosa” davanti ad Antonella Panza (Whirlpool) e a Luisa Monetta (Athlon Runner).

Per quanto riguarda il giro corto, aperto a tutti ma obbligatorio per ragazzi e ragazzi di categoria under 15, il più veloci sono stati Lorenzo Ferraro del Team Di-Bi tra i maschi e Micol Cavazzoli del 7 Laghi.

Domenica prossima, 7 maggio, il circuito del Piede d’Oro sarà fermo: si torna domenica 14 con la Athlon Run di Castiglione Olona, gara arrivata all’11a edizione.

