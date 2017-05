Piede d’Oro, si corre a Cassano Magnago

circuito serale orino 2011 podismo atletica leggera

È Cassano Magnago la sede della 11a tappa stagionale del Piede d’Oro: domenica 21 maggio si corre infatti la 17a edizione della “Maratonando per Cassano” organizzata dal locale GS Maratoneti. – Foto di repertorio

Come di consueto saranno due i tracciati allestiti con partenza e arrivo in via Ungaretti: il percorso “lungo” su cui vengono stilate le classifiche senior misura 10 chilometri, mentre il breve è di circa 4,5 chilometri. Anche a Cassano è possibile, per i bambini, misurarsi sul tradizionale “Minigiro”.

La quota di iscrizione è fissata in 4 euro per gli adulti e di 2 euro per gli under 15. Per informazioni si può contattare Nicola Adamo (339-2163889) o l’indirizzo email gsmaratoneticassano@libero.it. A collaborare con il GS Maratoneti c’è anche l’AISM, l’Associazione italiana che si occupa di combattere la sclerosi multipla.