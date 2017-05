Piero Baggi nuovo direttore di Confapi

felice nespoli è il presidente del gruppo alimentari di confapi

Piero Baggi è il nuovo direttore di Confapi Varese e di ApiServizi Varese srl. Baggi 55 anni, milanese ma varesino di adozione, dalla vocazione giuslavorista, è responsabile delle relazioni industriali dell’associazione e colonna portante del sistema Confapi. «Oggi – più che mai – afferma il nuovo direttore – in una società liquida, dove vengono meno i punti di riferimento per le imprese, vogliamo porci come interlocutore privilegiato per le pmi, coniugando rappresentanza ai servizi, attraverso un’associazione snella, flessibile e giovane, in cui trovare risposte ai loro bisogni, nuove opportunità di business, sostenerli in competitività, all’insegna della sana collaborazione. Punterò sul gioco di squadra dei miei collaboratori, sul senso di appartenenza delle imprese, requisiti fondamentali per esaltare il valore dei nostri imprenditori».