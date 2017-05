Pingu’s English Summer Camp

Campi Estivi 2017

Tornano i fantastici Summer Camp di Pingu’s English a Varese e Busto Arsizio.

Anche quest’anno i bimbi da 3 a 12 anni potranno passare un’estate ricca di divertimento, giochi, contenuti, avventure e amici… tutto ovviamente in inglese.

Il tema principale dei Summer Camp saranno le abilità: ogni bambino possiede talenti e capacità uniche! Noi in Pingu ci divertiremo ad esplorare, gareggiare, costruire, impastare e seminare.

Il personale altamente qualificato, guiderà i nuovi Pinguini attraverso laboratori linguistici alla scoperta dell’inglese…. L’ Inglese come gioco!

Ovviamente il numero dei partecipanti è limitato, per garantire sempre servizio di qualità, sicurezza ed efficacia del tempo trascorso insieme.

Le giornate al Camp sono strutturate in modo da essere sempre ricche di attività ludiche e didattiche in lingua, sia nel tempo trascorso presso il centro, sia nei momenti di gioco all’aperto nelle uscite all’aria aperta e in mezzo al verde organizzate settimanalmente, sempre sotto la supervisione delle insegnanti (il rapporto bambino/adulto è di 5 a 1).

Dal 19 giugno all’8 settembre potrai regalare a tuo figlio l’estate migliore e più completa che si possa desiderare: gioco, attività libere, laboratori creativi, didattica in inglese.

Si può scegliere tra molte possibilità per comporre il Summer Camp perfetto per il proprio bimbo: il tempo Full Time dalle 9 alle 17, il tempo Part Time mattino (9– 12:30) o il tempo Part Time pomeriggio (14-17)

Per chi si iscrive entro maggio, Pingu regala i mitici Lab (laboratori linguistici) fino a giugno.

Pingu’s English Varese

Via Cavour, 12

Tel. 0332 1765400

Mobile 392 9731917

Pingu’s English Busto Arsizio

Via Vespri Siciliani, 1

Tel. 0331 1711210

Mobile 366 2792126