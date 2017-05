Playoff, prosegue solo il San Marco

Le immagini dei dilettanti

(Foto Facebook – G.S.D San Marco Calcio)

Mercoledì 24 maggio si sono svolte le gare di ritorno del terzo turno dei playoff per i dilettanti. Per la nostra provincia erano impegnate la Belfortese per la Prima Categoria, Casbeno e San Marco per la Seconda.

BELFORTESE

Dopo la sconfitta in casa 1-0 all’andata, era dura per la Belfortese espugnare il campo della Cob 91 per trovare il passaggio del turno. Nella gara di Cormano i ragazzi di mister Casaroli hanno messo in campo tanta grinta, ma purtroppo il risultato non si è schiodato dallo 0-0. I milanesi affronteranno al quarto turno la vincente dello scontro tra Ticinia e Robecchetto.

SAN MARCO

Gran colpo del San Marco, che espugna il campo del Persico Dosimo 3-0 e prosegue la rincorsa alla Prima Categoria. Nella gara di andata a Busto Arsizio la gara era terminata 0-0, ma i bustocchi hanno saputo dare il meglio al momento giusto, espugnando il campo della compagine cremonese. Ora i leoni alati affronteranno per il quarto turno il Dubino (domenica 28 maggio ore 16.00) sul campo amico.

CASBENO

Trasferta amara per il Casbeno, che dopo il 2-2 della gara di andata, perde 3-0 nella bergamasca e viene estromesso dalla corsa alla promozione. Prestazione quasi perfetta per i bergamaschi che hanno saputo sfruttare ottimamente il fattore campo per regolare i varesini.

MARIANO

Non è varesino, ma arriva dal girone A di Promozione il Mariano che bissa il successo 2-1 contro l’Alcione. Comaschi che cercano l’immediato ritorno in Eccellenza.