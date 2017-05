Poliseno presenta il simbolo della lista unica

Un simbolo occupato quasi interamente dal nome del candidato sindaco. È la scelta grafica fatta dalla lista unica che – con scelta certamente particolare – è stata presentata dal centrodestra per sostenere la corsa di Nicola Poliseno, l’attuale sindaco che si ripresenta per un secondo mandato

«Ovviamente ciò che ci caratterizza e ci unisce è il nostro candidato sindaco, il cui nome occupa circa i 3/4 del simbolo» sottolinea Angelo Palumbo, responsabile della comunicazione del (ri)candidato primo cittadino. «Sotto, tutti i loghi dei gruppi (civici e non) che, insiene, lo sostengono e lo “spingono verso l’alto”».

A sostegno di Poliseno ci sono infatti due partiti (Fratelli d’Italia e Forza Italia) e tre liste e gruppi civici, che hanno trovato un accordo per presentare insieme i 16 nomi della lista di candidati consiglieri.

La scadenza per la presentazione delle liste è sabato 13 maggio. E questa sera il centrosinistra renderà noti i nomi delle due liste (civica In Movimento per Cassano e Pd) che sostengono la candidatura di Mimmo Mottura.

Oltre a Poliseno e Mottura, hanno avviato la campagna elettorale anche il leghista Giovanni Battistella (con due liste, vedi qui) e il comunista Carmine Esposito (sostenuto dal rinato Partito Comunista Italiano).