Politica si o no? Se lo chiede il gruppo “Sei di Besozzo se…”

Varie dai comuni

Un sondaggio per chiedere agli aderenti al gruppo Facebook se sono favorevoli o contrari alla pubblicazione di interventi da parte dei candidati sindaco o dai gruppi politici. E’ apparso questa mattina (martedì 9 maggio) nel gruppo “Sei di Besozzo se” e durerà fino a domenica. In base ai risultati si deciderà se permettere la pubblicazione di programmi, appuntamenti e informazioni elettorali.

Un bel modo per condividere e chiedere la partecipazione di tutti. Il gruppo “Sei di Besozzo se” infatti, è molto partecipato e, in diverse occasioni, sindaco e assessori sono intervenuti per rispondere a domande o dare informazioni ai cittadini. In un momento delicato come quello dalla campagna elettorale, l’amministratrice del gruppo ha quindi deciso di chiedere direttamente agli aderenti la via da prendere. Il gruppo, ad oggi ha 2265 e il post pubblicato spiega che “da regolamento in questo gruppo non si parla di politica” ma in vista della campagna elettorale chiedono “sei d’accordo se diamo la possibilità ai gruppi candidati di proporre il proprio programma in sei di Besozzo se…?”.

Al termine della campagna elettorale il regolamento tornerà come prima, ovvero non si potranno mettere post di politica.