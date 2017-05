Campi Estivi 2017

Dal 12 giugno al 4 agosto, l‘Azienda Agricola Palermo Marta, in collaborazione con l’A.S.D. Peter Pan di Tradate, organizzano il Pony Summer Camp, aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Pony Camp è l’occasione per conoscere il magico mondo dei pony, per stare all’aria aperta, giocare e divertirsi con diverse attività ludiche all’interno del maneggio.

Il Camp si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17, con possibilità di pre-campus (dalle 8:30) e post campus (fino alle 18:30).

Al Campus è possibile partecipare con due formule diverse:

Percorso gioca con me: avvicinamento del bambino al pony da terra. Si impara a conoscere tutto ciò che appartiene al fantastico mondo di questo animale con lezioni di pulizia e conduzione da terra.

avvicinamento del bambino al pony da terra. Si impara a conoscere tutto ciò che appartiene al fantastico mondo di questo animale con lezioni di pulizia e conduzione da terra. Percorso impariamo a cavalcare: prevede lezioni di equitazione, pony games, volteggio (ginnastica artistica a cavallo) per principianti e non.

I principianti impareranno a cavalcare e gestire i pony mentre chi sa già montare approfondirà le proprie competenze sia sul pony che in scuderia.

Le lezioni saranno divise per livello in modo che tutti possano divertirsi, imparare e saranno tenuti da istruttori federali.

Per tutti in programma attività di scuderia, lezioni di grooming (pulizia e cura del pony), divertimento in piscina, attività ludiche, laboratori e svago.

La quota di iscrizione comprende assicurazione, lezioni di equitazione e pomy games, t-shirt del campus, attrezzature per le attività proposte, materiale per i laboratori e animazione.

Quote

• Percorso gioca con me: 85€ a settimana

• Percorso impariamo a cavalcare: 115€ a settimana

• Buono pasto: 5€ al giorno (compresa la merensa)

• Sconto per chi frequenterà più settimane e per fratelli e sorelle

Elenco settimane

Dal 12 al 16 giugno

Dal 26 al 30 giugno

Dal 3 al 7 luglio

Dal 10 al 14 luglio

Dal 17 al 21 luglio

Dal 24 al 27 luglio

Dal 31 luglio al 4 agosto

Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati, affrettatevi.

Per informazioni e iscrizioni potete chiamare Marta al numero 340 6000120

A.S.D. Peter Pan

Via Filippo Marinetti 1 (al confine tra Lonate C. e Tradate)

www.asdequestrepeterpan.it

Tel. 340 6000120 (Marta)

Email: asd.peterpan@gmail.com

Pagina Facebook: Peter Pan “Associazione Sportiva Dilettantistica”