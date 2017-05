“Una delle tragedie di questi tempi di post-verità è che le menzogne, le teorie e le illusioni di cospirazione diffuse dai social media e dai politici populisti possono essere davvero pericolosi”.

Inizia così l’editoriale apparso sul New York Times il 2 maggio con un duro attacco, in particolare, a Beppe Grillo e al “Movimento 5 stelle” italiano.

“In Italia – scrive il quotidiano statunitense -, il movimento popolare Cinque Stelle (M5S) guidato dal comico Beppe Grillo ha fatto una campagna attiva su una piattaforma anti-vaccinazione, ripetendo anche i falsi legami tra vaccinazioni e autismo (…) E la lotta contro lo scetticismo del vaccino non è facile, perché anche gli innumerevoli studi di numerosi gruppi sanitari che affermano che non esiste alcun legame tra i vaccini e l’autismo, non sono riusciti a penetrare nella nebbia diffusa dal signor Grillo”.