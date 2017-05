“Portobello”, mercatino d’antiquariato sul lungolago

foto generiche tempo libero

Come nel famoso quartiere londinese, a Laveno Mombello si terrà una giornata per scambiare e vendere prodotti usati. L’appuntamento con “Portobello” è per domenica 14 maggio sul lungolago. Evento organizzato dalla Proloco e prevede scambio e vendita di prodotti usati e mercatino di antiquariato.