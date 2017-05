PrealpHemp street parade: il percorso della parata

Prealphemp street parade 2017

Fervono i preparativi per la PrealpHemp street parade, la manifestazione che si prepara ad attraversare Varese domenica 28 maggio con tanti giovani, musica, arte e cultura alternativa.

Questo il percorso della sfilata:

– ore 14:00 Concentramento in Piazzale Trieste (Stazione FS)

- ore 15:30 partenza del corteo da Piazzale Trieste, indi Viale Milano, Via Medaglie D’Oro, Piazza Repubblica, Via Manzoni, Via Volta, Piazza Monte Grappa, Corso Moro, Via Vittorio Veneto, Via Cavour, Via Bernardino Luini, Viale Milano, Via Maspero, infine Piazzale Kennedy (parte alta).

– dalle 19:00 circa fino alle ore 22:30 sit-in in Piazzale Kennedy.

Durante il corteo saranno presenti un servizio di pulizia ed un servizio d’ordine, oltre all’ambulanza per eventuali rischi correlati alla parata.

La street parade del 28 maggio, la prima che si organizza a Varese, vede l’adesione di oltre 25 tra associazioni giovanili, gruppi ambientalisti, collettivi studenteschi.

La manifestazione toccherà diversi temi e lo farà anche attraverso i carri allegorici e musicali che sfileranno per le vie del centro, e con la distribuzione di materiali informativi, banchetti, e la presenza del camper di Discobus: “La parata dovrà essere un momento felice e di incontro – ricordano gli organizzatori – dove avranno voce musicisti ed artisti locali di ogni genere, una festa a cui ognuno potrà partecipare liberamente e in modo rispettoso nei confronti della città”.

