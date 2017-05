Precipita con il parapendio sul Monte Lema

La Polizia cantonale comunica che nella mattina di mercoledì 31 maggio, poco prima delle 12.00 un parapendista 43enne svizzero, domiciliato nel Luganese, è precipitato da un’altezza di circa 30 metri.

L’incidente è avvenuto sul Monte Lema, subito dopo che l’uomo aveva spiccato il volo con il suo parapendio.

Subito soccorso da un equipaggio della Rega, è stato trasportato al Pronto soccorso per le cure del caso. L’uomo ha riportato diverse fratture ma la sua vita non è in pericolo.