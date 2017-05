Premiato il gallaratese che ha “inventato” il tramonto sull’Adriatico

Gallarate

Un gallaratese tra i migliori lighting designer under 40 d’Europa: Romano Baratta è stato selezionato tra i quaranta premiati del 2017 (due gli italiani, insieme a Baratta.

Il premio è istituito dalla rivista specializzata britannica Lighting Magazine. La rivista premia infatti progetti specifici, ma «ha selezionato anche i migliori professionisti under 40 sulla base del curriculum, dei progetti, delle pubblicazioni», spiega Baratta. La premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Londra.

Pugliese di origine, Baratta è laureato in scenografia all’Accademia di Brera, ha frequentato un master FSE in Lighting design. Titolare di Romano Baratta Lighting Studio, ha curato progetti di ligthing design ma anche opere di “lighting art”. Tra queste ad esempio il False sunset allestito a Giulianova: «ad agosto di quest’anno, in pieno periodo turistico, ho ricreato sulla facciata del vecchio Kursaal, lo storico stabilimento balneare, un falso tramonto sull’Adriatico. Un tramonto con una luce che non esiste, perché il sole tramonta sul Tirreno. È stato un intervento basato su una ricerca attenta sui tempi e sulle cromie della stagione, nel ricreare i riflessi».