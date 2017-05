Premio Morselli, domenica il vincitore

Guido Morselli

Domenica 28 maggio 2017, a partire dalle 16,30, nella splendida cornice del Parco Morselli a Gavirate, presso la Casina Rosa, dimora dello scrittore, andrà in scena la cerimonia di premiazione della IX edizione IX edizione del Premio intitolato a Guido Morselli.

Il premio è promosso dal Comitato “Guido Morselli il Genio Segreto”, grazie al patrocinio e alla collaborazione di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Il Comune di Varese, il Comune di Gavirate, Coopuf Iniziative Culturali, il Centro di Cultura Creativa La Piccola Fenice, l’Ordine degli Architetti di Varese, UBI banca filiale battistero Varese e Macchione Editore e con la partecipazione di STCV Scuola Teatrale Anna Bonomi.

Dopo una introduzione a cura del Professor Silvio Raffo, presidente del Comitato promotore, la presentazione a cura di Linda Terziroli del volume “Varese Terra da Vino Guido Morselli e “Il Sasso di Gavirate” di Sergio Redaelli, Pietro Macchione Editore. Seguirà la proclamazione del romanzo vincitore e letture dai romanzi finalisti, a cui seguirà la presentazione de ″Il sentiero delle dee velate” di Florinda Balli, romanzo vincitore dell′edizione 2016 del Premio Morselli, Pietro Macchione Editore.

Insieme al Buffet un momento straordinario di musica e letteratura: “La ragazza dall’occhio nero”. Musica e reading ispirati e tratti da Dissipatio H.G., Adelphi, Sintesi musicale in cinque movimenti per voce e chitarra (Musiche e chitarra: Francesco Schirru,Testi di Guido Morselli,Voce: Marco Odorico). Come da tradizione, sarà possibile effettuare una visita guidata alla mostra permanente all’interno della Casina Rosa, luogo in cui hanno preso forma le opere narrative di Guido Morselli.

Un ciclo di incontri quello della IX edizione del Premio intitolato allo scrittore bolognese di nascita e varesino d’adozione, all’insegna dell’inedito e della scoperta di nuove pagine di Morselli, dalla vita all’opera, come testimonia il nuovo volume curato da Sergio Redaelli, che getta nuova luce sulla vicenda biografica di Morselli e che verrà presentato in anteprima durante la cerimonia di premiazione.

“Il premio intitolato a Guido Morselli è un concorso letterario che si rivela sempre ricco di sorprese, anche per il presidente” rivela Silvio Raffo che aggiunge: “Ormai la cerimonia di premiazione alla Casina Rosa è un appuntamento tradizionale per celebrare l’opera di uno scrittore nel luogo in cui sono stati concepiti i suoi più grandi romanzi, come il capolavoro Dissipatio H.G.”.

“Quando mi è stato proposto di comporre delle basi per un reading basato su Dissipatio H.G. – spiega il musicista Francesco Schirru – ho accettato con entusiasmo per il colpo di genio che lo sottende. Mi sono detto: “Ecco una mente davvero libera, ecco un uomo che sa mettere le cose in discussione”.

“La voglia di saperne di più mi ha portato a leggere il Diario – continua – , che mi ha fatto scoprire uno spirito a me affine. In più, la struttura circolare dei loop di chitarra è perfetta per rappresentare la tenacia e la volontà di approfondimento di quest’uomo suicida per amore della vita”.

“Il secondo capitolo di Dissipatio H.G. è un viaggio agli inferi e ritorno” illustra l’attore Marco Odorico, già interprete dell’opera teatrale inedita “Marx: rottura verso l’uomo” in scena lo scorso aprile a Palazzo Estense “E’ ciò che alla fine non è successo o che forse è successo mille volte prima dell’atto definitivo. Questi cinque movimenti contengono una scelta e non il travaglio che ha portato a prenderla. E’ l’ammissione che dietro ad un impeto può’ nascondersi la banalità di un rito che però resta necessariamente importante. Vivere”

Il programma prevede:

Introduzione di Silvio Raffo

Presentazione, a cura di Linda Terziroli, del volume Varese terra di vino e il Sasso di Gavirate

Premiazione del romanzo vincitore e letture dai romanzi finalisti

Presentazione del volume Il sentiero delle dee velate di Florinda Balli, romanzo vincitore dell’edizione 2016

Buffet

Sintesi musicale in cinque movimenti da Dissipatio H.G.. Musiche di Francesco Schirru, voce Marco Odorico

Sono disponibili navette in partenza dalla stazione delle Ferrovie Nord.

In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Chiostro di Voltorre

info: 3472746558 – 3280064078