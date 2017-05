municipio Cassano Magnago

Cassano Magnago si avvia verso le elezioni comunali e questa settimana entrano nel vivo le presentazioni dei tre candidati sindaci e delle liste (sei in totale) a sostegno.

Questa sera, lunedì 15 maggio, si presenta la lista che sostiene il sindaco uscente Nicola Poliseno: l’appuntamento è alle 21 alla sede di Amicorum, in via Brunelleschi 24. La sede scelta è una pizzeria sequestrata alla mafia, affidata al Comune e assegnata poi ad un’associazione durante il suo mandato.

Per quanto riguarda Mimmo Mottura e le sue liste, la civica In Movimento per Cassano si è presentata venerdì sera, la lista del Pd sarà presentata ufficialmente ai cassanesi giovedì 18 maggio in biblioteca. Mentre il 24 maggio toccherà alla coalizione e al candidato sindaco, con un incontro a Villa Oliva.

Giovanni Battistella, candidato della Lega Nord, presenterà le tre liste a suo sostegno e i 38 candidati consiglieri settimana prossima, in data da definire.

Tutte le liste, i candidati, le idee le trovate nello Speciale Elezioni 2017 a Cassano Magnago.