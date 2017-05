Pro Patria in cerca di un punto

Varie tigrotti

Sembrava impossibile, eppure. Mancano 90’ alla fine della regular season e la Pro Patria non è ancora certa di partecipare ai playoff. Lo sciagurato girone di ritorno (solo 24 punti rispetto ai 35 dell’andata), ha permesso alle inseguitrici, Pontisola in prima fila, di accorciare il gap e credere ancora negli spareggi promozione.

La Pro Patria dovrà quindi conquistare un punto domenica (7 maggio ore 15.00) allo “Speroni” contro il Darfo Boario. Il Pontisola ospiterà il Ciliverghe Mazzano, non un impegno semplice per i bergamaschi.

Sarà l’ultima a Busto Arsizio per i tigrotti. Anche in caso di playoff, i biancblu affronteranno le sfide promozione in trasferta, essendo la quinta in classifica.