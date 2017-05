Pro Patria, un punto per i playoff

Varie tigrotti

Un punto per i playoff. Sarà questo l’obiettivo della Pro Patria, che domenica 7 maggio (ore 15.00) allo “Speroni” ospiterà il Darfo Boario per l’ultima partita di campionato della stagione. Sarà inoltre l’ultima in via Ca’ Bianca per questa stagione, dato che anche in caso di playoff, Santana e compagni giocheranno le sfide in trasferta.

Il pareggio di Olginate non ha assicurato ai tigrotti gli spareggi promozione e il Pontisola potrebbe ancora sperare nell’aggancio. A parità di punti saranno i bergamaschi a prendere parte ai playoff a discapito della Pro Patria.

Dovrebbe essere ancora 3-5-2 per mister Ivan Javorcic. Pronto al rientro dopo l’acciacco Matteo Arrigoni a centrocampo, mentre sarà difficile vedere in campo – e anche in panchina – l’attaccante Elia Bortoluz, ancora alle prese con un guaio muscolare. Attenzione ai diffidati, che con un’ammonizione rischierebbero di saltare l’eventuale primo turno di playoff. Sulla lista ci sono i difensori Barzaghi e Colombo, i centrocampisti Arrigoni, Pedone e Santic e l’attaccante Cappai.

In porta potrebbe essere confermato Gionta. Per la difesa sicuro Zaro, si giocheranno gli altri tre posti Ferraro, Garbini e Scuderi. In regia Disabato è imprescindibile, mentre in attacco da decidere se attuare la linea rapida, con Santana e Gherardi, o di peso con Cappai al fianco dell’argentino.

Il Darfo di mister Ivan Del Prato non dovrebbe variare il 4-4-2, affidandosi in attacco al macedone Fatih Ademia e alla punta di peso Chistian Spampatti. Nel girone di ritorno i neroverdi hanno raccolto la bellezza di 33 punti.

La diretta di VareseNews è già attiva (link). Potrete commentare live o interagire con gli hashtag #direttavn e #propatriadarfoboario via Instagram e Twitter.

SERIE D – GIRONE B – ULTIMA GIORNATA: Lecco – Pergolettese; Cavenago Fanfulla – Caravaggio; Grumellese – Ciserano; Levico Terme – Virtus Bergamo; Monza – Dro; Pontisola – Ciliverghe Mazzano; Pro Patria – Darfo Boario; Scanzorosciate – Olginatese; Virtus Bolzano – Seregno.

CLASSIFICA: Monza 80; Ciliverghe 73; Pergolettese 65; Virtus Bergamo 63; Pro Patria 59; Pontisola 56; Darfo Boario 54; Caravaggio 47; Seregno 45; Grumellese 42; Ciserano 37; Scanzorosciate 34; Dro, Olginatese 33; Levico Terme, Lecco 28; Virtus Bolzano 26; Cavenago Fanfulla 24.