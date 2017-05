Prorogata la mostra di Luca Lischetti

pittori, quadri, dipinti, sculture

Proseguirà fino all’11 giugno la mostra di Luca Lischetti “Buz Baz, il gioco della vita”, allestita nelle sale del MIDeC di Cerro di Laveno Mombello e curata dal critico Stefania Barile.

Visto il successo di pubblico, la direzione del Museo Internazionale del Design Ceramico, ha deciso di prorogarla, con l’integrazione di alcuni scatti fotografici realizzati da Mario Chiodetti, ispirati alle opere lischettiane e intitolati “Anime in rosso”. Le fotografie saranno esposte nel portico del MIDeC da sabato 27 maggio – con una breve “inaugurazione” alle ore 16- a domenica 11 giugno.

Il lavoro fotografico, promosso dal giornalista e collezionista d’arte Giuseppe Biselli, è stato esposto nella sua galleria di Orta San Giulio, con testi a catalogo dello stesso curatore e del critico Riccardo Prina.

È un complemento d’artista all’opera di Lischetti, con la modella Magda “incorporata” a mo’ di citazione nelle grandi tele di Luca, e una riflessione sulla fatica di ricoprire un ruolo nel mondo.

Le fotografie, di grande formato, stampate su un supporto di alluminio, raccontano la genesi di una tela lischettiana, con la modella truccata e colorata come una scultura lignea che l’artista inserisce nei suoi infiniti “muri”, una figura sofferente e piegata che tenta di valicarli per affacciarsi a una vita diversa, non omologata.

«Complice nel backstage, nei momenti iniziali del lavoro, Lischetti predispone la donna nei dettagli. Deve essere rossa come le sue enigmatiche creature addossate alle sue superfici dipinte. Deve avere il volto bianco, che impressioni, deve avere un trucco, più vicino possibile a ricalcare le silhouettes delle sue sculture, umane ma rattrappite», annota Riccardo Prina.

Gli scatti di Chiodetti si compenetrano perfettamente con la mostra in corso, perché forte è la sintonia del fotografo con il pittore, uniti nel denunciare le ingiustizie della vita e la fatica di essere “fuori sintonia” con il resto del mondo.

Luca Lischetti: “BUZ BAZ, il gioco della vita” & “Anime in rosso”

Dal 27 maggio – 11 giugno 2017

MIDeC, Palazzo Perabò

via lungolago Perabò, 5 Cerro di Laveno Mombello (Varese)

presentazione mostra fotografica “Anime in rosso”

sabato 27 maggio 2017, ore 16

ORARIO: martedì 10.00 -12.30, da mercoledì a domenica 10.00 – 12.30 e 14.30 -17.30, lunedì chiuso.

Dal 1 giugno sabato e domenica 10.00 – 12.30 e 15.00-18.00

ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusilura

INFO: 0332/625551, segreteria@midec.org

