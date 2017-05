Prorogata la pedonalizzazione di piazza Santa Maria

Sono state prorogate fino al 30 giugno 2017 le variazioni all’assetto viabilistico dell’area della piazza Santa Maria introdotte all’inizio del mese di maggio.

Le modifiche rendono pedonale gran parte di piazza santa Maria, in quanto le auto provenienti da via Cavallotti devono obbligatoriamente svoltare a destra verso via Bramante e sono invertiti i sensi unici in via XXII Marzo e nel primo tratto di via Matteotti. Il Comando di Polizia Locale (Numero Verde 800 098713) resta a disposizione per chiarimenti.