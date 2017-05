Protesta vigili del fuoco, Monti: “Rivendicazioni giuste, dallo Stato poca attenzione”

Varie dai comuni

“Condivido in toto le preoccupazioni e l’appello lanciato dai Vigili dei Fuoco della Provincia di Varese, che giustamente lamentano una carenza di organico per un territorio esteso e popoloso come il nostro.” Lo afferma Emanuele Monti, Consigliere regionale della Lega Nord al Pirellone in una nota.

“Dalle dichiarazioni dei rappresentanti – prosegue Monti – si evince come il personale sia poco, spesso costretto a spostarsi per coprire i buchi. Ne è un esempio quello che è successo lunedì 8 maggio, con il distaccamento di Somma Lombardo, dove i pompieri sono stati mandati a Malpensa per garantire la sede aeroportuale e proprio in quel giorno si è verificato un incidente a Somma che ha costretto all’intervento i vigili del fuoco di Busto Arsizio, con le conseguenze in termini di tempo perso che si possono immaginare.”

“Le richieste sono assolutamente legittime – continua Monti – circa gli straordinari e il personale. Purtroppo però è sempre la stessa storia e lo Stato fa come di consueto: mette la testa sotto la sabbia come gli struzzi, fingendo di non vedere le criticità.

La Regione è intervenuta recentemente con una legge ad hoc per dare un po’ di ristoro ai volontari; ci piacerebbe fare altrettanto per gli effettivi, ma purtroppo mancano risorse e competenze. Se il referendum per l’autonomia dovesse portare alle conseguenze che speriamo, la musica potrebbe cambiare e allora si aprirebbero margini per aiutare anche queste realtà, che svolgono un lavoro essenziale – conclude l’esponente del Carroccio – nel presidiare il territorio e nel garantire la sicurezza dei cittadini.”