Prototipi a Monza, vince il team G-Drive

Monza, i bolidi delle Le Mans Series

Dopo quasi dieci anni di assenza, l’autodromo di Monza è tornato a ospitare un weekend di gara dedicato ai prototipi e lo ha fatto con il secondo appuntamento stagionale dell’ELMS, le European Le Mans Series.

Sul circuito brianzolo la vittoria assoluta è andata alla vettura numero 22, la Oreca 07 del team russo G-Drive (nella foto di M. Losi/VareseNews) affidata a Memo Rojas, Leo Roussel e Ryo Hirakawa, il pilota che fisicamente è transitato alla bandiera a scacchi al termine delle quattro ore di gara.

Sul podio anche la squadra americana Dragon Speed (con Hanley, Lapierre ed Hedman su Oreca 07) e la danese High Class (Fjordback e Andersen su Dallara P217).

Nelle altre classi: vittoria in LMP3 per la Norma del team Yann Muller guidata da Creen e Capo; primo posto per una Ferrari in GT3, quella la 458 di Smith, Cocker e Fannin (Team JMW).