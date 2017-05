Provincia, approvata la rinegoziazione dei mutui

villa recalcati foto

«La Cassa depositi e prestiti offre la possibilità di rinegoziazione mutui in essere – ha spiegato il Consigliere provinciale al Bilancio Giuseppe Licata – La nostra Provincia, come tutte le province italiane, è in questo momento in difficoltà e l’obiettivo di questa operazione è liberare quante più risorse possibile per poi reinvestire i soldi risparmiati sui servizi ai cittadini. Attualmente la Provincia di Varese ha acceso 232 finanziamenti per un totale di 240 milioni di euro e rinegozieremo 204 finanziamenti per un totale di 116 milioni di euro, che daranno un risparmio sul 2017 di circa 6 milioni di euro». La rinegoziazione è passata in consiglio questa sera, lunedì 22 maggio, con il voto a favore della maggioranza e l’astensione delle minoranze.