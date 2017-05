Provvisionato, M5S: “Sollevati dal lieto fine della vicenda”

m5s grillini bandiera

“Cristian Provvisionato torna libero. Il M5S è sollevato dal fatto che questa torbida vicenda abbia avuto un lieto fine. Il M5S a tutti i livelli istituzionali, dalla Regione Lombardia al Parlamento italiano ed europeo, è contento di aver contribuito alla libertà di Cristian, portando il caso anche a Strasburgo, attivandosi con tutti i mezzi per stabilire un ponte con la Mauritania. Cristian è stato privato della sua libertà per due anni, un tempo troppo lungo e inammissibile, per colpe non sue. Ci aspettiamo che ora si faccia luce sulla vicenda affinché episodi di questo tipo non si verifichino mai più”, così dichiarano in una nota i consiglieri regionali di M5S Lombardia che aveva invitato, su iniziativa di Paola Macchi, in Commissione Regionale Carceri i genitori di Cristian Provvisionato.