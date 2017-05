Qual è il conto di Pedemontana? I 5 Stelle lo chiedono a Regione Lombardia

Il M5S Lombardia ha depositato una richiesta di accesso agli atti rivolta alla Direzione Generale Infrastrutture di Regione Lombardia per sapere se la Regione abbia effettuato valutazioni o stime sulle conseguenze economiche per Alp e per Regione Lombardia nel caso di stop definitivo al proseguimento dell’opera.

Gianmarco Corbetta, consigliere regionale del M5S Lombardia, dichiara: «Di Pietro ha sempre sostenuto che fermare Pedemontana costerebbe di più che finirla, a causa degli indennizzi che si dovrebbero pagare alla società che ha vinto gli appalti delle nuove tratte».

Ma a fronte di una precisa domanda da parte di Corbetta in un recente incontro, «ha dovuto ammettere che non è così spiega ancora il consigliere regionale -. Ha parlato di un miliardo di euro, cifra enorme, ma comunque inferiore al costo di realizzazione dell’opera».

Si è poi aggiunto l’assessore Sorte che ha dichiarato che «in caso ci si fermasse, la quantificazione di ipotetici indennizzi a favore o ai danni di Pedemontana Lombarda sono ad oggi stimabili con scarsa precisione. Sorte ha addirittura ventilato l’ipotesi che sia l’appaltatore a dover risarcire Pedemontana e non il contrario. A questo punto vogliamo vederci chiaro, al netto delle speculazioni politiche di Maroni che continua a ripetere la favola che fermarsi costa di più che andare avanti».