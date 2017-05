Quaranta studenti e un libro per trasformare il paese in una Rambla

Passeggiando per la Rambla…a Gavirate. Questa mattina, 4 maggio, una vivace e insolita compagnia di ragazzi ha fatto capolino in diversi punti della cittadina per leggere brani di letteratura spagnola tradotti in italiano.

Così al caffè, nella piazza del municipio, al parcheggio e alla casa di riposo è stato celebrato il Maggio dei libri, esercizio di lettura ed immersione nella cultura che fa bene allo spirito e alla mente.

I libri sono da leggere e da ascoltare. Ma anche da guardare, trasformati in impegno profuso da questi giovani studenti, che hanno studito divertendosi nel mezzo di una parentesi offerta dalle nuvole, e lo hanno fatto passeggiando per le strade del loro paese.

Accompagnati dalle professoresse Viola di Caprio e Cristina Grassi, i circa quaranta studenti selezionati dalle classi che hanno specifici programmi di lingue, si sono poi diretti alla biblioteca comunale per l’incontro col gruppo di lettori di Gavirate, il sindaco Silvana Alberio e una piccola giuria che li ha premiati.