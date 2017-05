Quattro eventi in piazza a Cedrate

Cedrate generica Gallarate

Quattro eventi per animare, in estate, la rinnovata piazza del quartiere di Cedrate, da pochi mesi dedicata al cardinal Martini.

L’iniziativa quadrupla è stata presa dal comitato Insieme per Cedrate, che «ha valutato assieme all’Amministrazione Comunale la possibilità di animare le piazze Cedratesi con degli eventi che possano coinvolgere l’intero rione ma anche l’intera città di Gallarate».

«Si è scelto di cominciare domenica 11 giugno con la riproposizione di una mostra fotografica già presentata diversi anni fa, in ricordo del socio Achille Colombo (recentemente scomparso) che ha scattato parecchie delle foto che saranno esposte e che si era occupato in prima persona di quell’esposizione». Per quanto concerne l’organizzazione della mostra fotografica è possibile offrire la propria disponibilità di tempo e di aiuto nell’installazione contattando il presidente del Comitato Francesco Disarò oppure Giuseppe Gnocchi.

«Successivamente ci saranno due serate musicali aperte a tutti, in cui ognuno potrà mettersi alla prova come cantante o come ballerino: quella di giugno vedrà la partecipazione del gruppo di volontari del Camelot» (appuntamento giovedì 22 giugno con la serata di ballo, a settembre sabato 2).

«A settembre, come lo scorso anno, abbiamo deciso di invitare la società scacchistica che ha sede proprio nel nostro rione: vorremmo proporre delle sfide tra le diverse zone del nostro quartiere o tra le diverse consulte rionali» (appuntamento il 17 settembre).